La Ruota del Tempo 3, il trailer e la data d’uscita della serie

Tutti gli episodi delle prime due Stagioni de La Ruota del Tempo sono disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo in molteplici lingue. Inoltre La Ruota del Tempo è visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Su Prime Video si è confermata un monumentale successo per il servizio streaming. Basata sull'amata serie di libri fantasy di Robert Jordan, lo show racconta una storia di magia, destino e avventura che ha catturato l'immaginazione dei fan di tutto il mondo. Al momento dell’uscita, nel 2021, la prima stagione era stata il più grande debutto di una serie Original nella storia di Prime Video, con risultati straordinari sia nel numero di abbonati raggiunti che di nuovi iscritti. Continua a rimanere tra i primi tre migliori debutti di sempre di una serie su Prime Video, dopo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e Fallout. Complessivamente, ha raggiunto oltre 100mln di spettatori in tutto il mondo. Inoltre, sia la prima che la seconda stagione sono Certified Fresh su Rotten Tomatoes, a ulteriore conferma del successo di critica della serie.