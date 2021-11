La ruota del tempo, cosa sapere sulla nuova serie tv fantasy

Rosamund Pike è la protagonista di un viaggio appassionante e avventuroso, in un universo fantastico in cui solo alcune donne potenti hanno la facoltà di usare la magia

Una nuova avventura sta per debuttare su Amazon Prime Video e questa volta sarà magica e speciale . La ruota del tempo, lo show fantasy creato da Rafe Judkins, adattamento sul piccolo schermo della storia degli omonimi romanzi scritti da Robert Jordan, arriverà in streaming a partire dal 19 novembre. Tutte le puntate saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Protagonista della serie, l'attrice Rosamund Pike che possiamo apprezzare nel trailer ufficiale reperibile online.

La trama: una storia epica in 8 puntate

approfondimento

Un'avventura epica, così si annuncia La ruota del tempo, nuovo prodotto originale Amazon, in streaming dal 19 novembre. La stagione di debutto, composta da otto episodi, promette agli spettatori emozioni uniche, a partire dal ricco episodio pilota, stando alle dichiarazioni dello showrunner e curatore della serie Rafe Judkins.

La storia de La ruota del tempo si ambienta in un mondo fantastico in cui la magia esiste ed è prerogativa solo di alcune donne che compongono l'organizzazione femminile Aes Sedai.

Moiraine, interpretata dall'apprezzata attrice Rosamunde Pike che esordisce in un ruolo inedito all'interno della sua lunga carriera, giunge nella cittadina di Two River per prendere il comando di una squadra composta da cinque ragazze e cinque ragazzi tra i quali, è convinta, si nasconda la reincarnazione del Drago, in grado di salvare o distruggere l’umanità. Con questa forte premessa si dispiegano i fatti della prima stagione le cui ambientazioni cambieranno di volta in volta, nel rispetto della trama originale dei libri omonimi dello scrittore Robert Jordan di cui i numerosi lettori ed appassionati hanno riconosciuto come punto di forza proprio il tema del viaggio e dell'esplorazione di nuovi mondi.

La saga, ad oggi, ha venduto oltre novanta milioni di libri in venti anni.