Travis Scott torna al lavoro dopo l'Astroworld festival del 2021: nuovo videoclip in collaborazione con Pharrell Williams

Cosa succede a Los Angeles? I social sono in fermento per l'avvistamento di Travis Scott e Pharrell Williams insieme lo scorso venerdì. O meglio, prima è stato avvistato Travis Scott mentre girava alcune scene sul set del nuovo videoclip e in un secondo momento è stato raggiunto da Pharrell Williams all'esterno del set. Non è chiaro a cosa stiano lavorando i due, ma sta di fatto che durante l'incontro, i due hanno fatto un check generale di qualcosa sui loro telefoni e su documenti stampati, prima di procedere con il lavoro vero e proprio. Tirate fuori le fotocamere e le telecamere, i due hanno iniziato a lavorare e a girare le prime immagini del progetto segreto.

L’appuntamento segreto fuori dal set approfondimento Chi è Travis Scott, il rapper dell'Astroworld Festival di Houston Vestiti entrambi in modo molto casual e informale, Travis Scott e Pharrell Williams sembravano confabulare qualcosa tra loro. Gli insider di Los Angeles non hanno avuto informazioni in merito al progetto al quale i due starebbero lavorando. Tuttavia, sembra probabile che i due stiano collaborando per la realizzazione di Utopia, nuovo album di Travis Scott. Anche per questo motivo appare probabile che i due abbiano deciso di collaborare anche alla realizzazione di un un videoclip per uno dei brani tratti dalla nuova produzione. La notizia c’è, visto che Travis Scott negli ultimi mesi ha preferito tenere un profilo molto basso, visto e considerato quanto accaduto durante l’Astroworld festival dello scorso novembre, evento da lui organizzato, dove sono morte 10 persone.

