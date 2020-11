Pharrell Williams lancia la sua prima linea di skincare, Humanrace

Pharrell Williams presenta Humanrace

In vendita da oggi, i prodotti della collezione di Pharrell Williams sono caratterizzati da un pack verde brillante, suo colore preferito. I contenitori sono tutti fatti al 50% con plastica riciclata e tutte le scritte sono in braille così da essere comprensibili anche ai non vedenti. “A volte hai bisogno di purificare i pensieri, altre devi semplicemente eliminare un po’ di pelle morta” ha dichiarato l'artista 47enne ad Allure. I primi prodotti in vendita sono: il “Rice Powder Cleanser”, un detergente con polvere di riso che a contatto con l’acqua si trasforma in schiuma e che serve per riequilibrare, idratare e illuminare la pelle; il “Lotus enzymer exfoliator”, un esfoliante con una formula all’8% di acido glicolico. Infine c'è l'“Humidifying Cream“, una crema idratante e “umidificante”. “Sono cresciuto in una zona super umida – ha spiegato ad Allure, riferendosi a Virginia Beach, in Virginia -. In più sono un Ariete, ma ho l’ascendente Cancro e questo mi influenza parecchio: l‘acqua è il mio elemento naturale, mi fa sentire libero e mi ispira moltissimo. La mia personale ossessione? Quella sensazione di acqua che, evaporando, lascia la pelle fresca, leggermente bagnata”.