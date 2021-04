Pharrell Williams ha inaugurato un hotel di lusso a Miami

Il rapper ha aperto The Goodtime Hotel a Miami insieme a David Grutman, proprietario di diversi ristoranti e discoteche in città Condividi:

Pharrell Williams è entrato nel settore alberghiero. Il cantautore, musicista e produttore discografico 48enne ha aperto The Goodtime Hotel a Miami insieme a David Grutman, che possiede diversi ristoranti e discoteche in città. Pharrell Williams e The Goodtime Hotel La struttura in stile Art Déco ha aperto il 15 aprile e possiede 266 camere a South Beach. Offre viste sull'Oceano Atlantico e sulla baia di Biscayne, nonché un tratto esclusivo di spiaggia privata. Williams spera che la proprietà "regali bei momenti a tutti coloro che arriveranno", come dichiarato nel comunicato stampa. L'hotel si trova a pochi passi dalla spiaggia e a pochi passi dall'ex palazzo dello stilista Gianni Versace, in un quartiere noto per i suoi bar, ristoranti e l'architettura Art Déco.

approfondimento Entrepreneur, il nuovo singolo di Pharrell Williams (con Jay-Z) All'interno del Goodtime Hotel, le camere sono dotate di tende oscuranti, luminose stampe leopardate e telefoni rosa. La proprietà occupa un intero isolato e comprende il pool club Strawberry Moon, che accoglie gli ospiti con due piscine. Ci sono inoltre due bar all'aperto, una cabina da DJ e cabine private. "Quando sei al Goodtime, vogliamo che tu ti senta come se le preoccupazioni e ansie fossero state lasciate fuori", ha detto Grutman nel comunicato stampa. Kim Kardashian, Future, Maluma, e David e Victoria Beckham erano tra i vip che hanno partecipato alla festa di lancio. L'evento è stato limitato al 50% della capacità e agli ospiti è stato chiesto di indossare mascherine per il viso. "Sono un produttore, e vederlo prendere vita non è stato poi così diverso dal produrre musica", ha detto Williams a Vogue, rivelando che la sua parte preferita della proprietà sono le piscine. I prezzi dell'hotel partono da 548 dollari fino a 602 dollari a notte per le camere con vista sull'oceano.

Pharrell Williams, la festa al The Goodtime Hotel approfondimento Moda, Brooklyn Beckham firma la nuova campagna di Pepe Jeans London L'inaugurazione del Goodtime Hotel si è svolta interamente all'aperto, sul ponte della piscina. La festa è iniziata con l'apertura ufficiale dell'hotel, i camerieri indossavano speciali Adidas Stan Smith stampate con il logo dell'albergo. Oltre ai coniugi Beckham c'erano anche il primogenito Brooklyn e la fidanzata Nicola Peltz. "Il mio primo hotel aveva bisogno di rompere gli schemi", ha detto Grutman. "Miami è nota per essere un luogo di vacanza, quindi avevamo bisogno di inventare qualcosa che non si era mai visto prima. Abbiamo fatto in modo che fosse davvero, davvero unico”. “Questo è stato un processo incredibile", ha aggiunto Williams.