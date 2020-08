Entrepreneur, il nuovo singolo di Pharrell Williams (con Jay-Z)

Venerdì 21 agosto è uscito in radio e in streaming digitale Entrepreneur, il nuovo singolo di Pharrell Williams . Un inno alla Black Culture che celebra le carriere di tanti protagonisti della comunità afro-americana: artisti, rapper, imprenditori, nomi non necessariamente famosi in tutto il mondo ma esempi di successo, coinvolti anche nel video .

approfondimento

Buon compleanno, Pharrell Williams

Oltre al pezzo (che si avvale del feat. di Jay-Z), che esce in un periodo storico in cui il tema dei diritti e delle prospettive degli afro-americani è di particolare attualità, Pharrell ha anche collaborato con Time per una cover speciale dell'ultimo numero dedicato alla "New American Revolution" e per l'occasione ha incontrato intellettuali, artisti e sportivi con cui ha dialogato sulla visione di un futuro più egualitario. "Volevo trasmettere una visione di un futuro pieno di artisti, creatori e imprenditori che possono mantenere la promessa dei principi di questo paese".