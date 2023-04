Barbie, cos'ha pensato Margot Robbie quando ha letto il copione

Talmente bello da essere irrealizzabile: questo il primo pensiero dell’attrice quando ha letto lo script del film Condividi

Annunciato oltre un anno fa, il film Barbie è immediatamente diventato uno dei più attesi del 2023. Una reazione potente da parte del pubblico, che non era così entusiasta da tantissimi anni per una pellicola di questo genere. Il rilascio del primo promo ha aumentato esponenzialmente l'hype attorno al film, che si preannuncia come il caso stagionale, se non annuale. Mancano ancora diversi mesi prima di poter apprezzare la pellicola nelle nostre sale cinematografiche ma l'ottima strategia di marketing sta assolvendo al meglio al suo compito. Anche per questo motivo, oggi, appaiono incredibili i dubbi che Margot Robbie, che nel film veste i panni della protagonista, ha ammesso di aver avuto sullo script della sceneggiatura.

I dubbi di Margot Robbie sul copione di Barbie Qualcuno, davanti all’entusiasmo che anima i fan dell’attrice ma, in generale, uno zoccolo duro di appassionati, potrebbe mai pensare che Margot Robbie fosse convinta che questo film non si sarebbe mai realizzato? Eppure, come rivelato da lei stessa, questo è stato il suo primo pensiero dopo la lettura del copione: “La prima volta in cui ho letto lo script di Barbie pensavo che fosse talmente bello e che a Hollywood non ci avrebbero permesso di realizzare questo tipo di film. Ma alla fine lo hanno fatto”. Parole di estrema sincerità affidate ai microfoni del Bafta, che rendono se possibile ancora più esaltante l’attesa per l’uscita nelle sale. Ovviamente, i giornalisti presenti hanno cercato di farla sbilanciare e di ottenere maggiori informazioni sul copione e sulla trama ma Margot Robbie, attenta a non lasciarsi sfuggire una parola in più rispetto a quelle che è stata autorizzata a dire in merito al film, non si è fatta trascinare: “Non posso svelare altri dettagli sullo script”. Le parole di Margot Robbie si uniscono a quelle di Ryan Gosling, che senza mezze parole ha dichiarato che la sceneggiatura di Barbie è la migliore che gli sia mai capitato di leggere. approfondimento Barbie, il film con Margot Robbie non sarebbe ancora stato completato

La dieta di Margot Robbie per Barbie Un film tanto bello, così come viene descritto dai suoi protagonisti, non può che essere stato altrettanto impegnativo per loro. Lo dimostra la dieta ferrea che Margot Robbie ha dovuto tenere per tutta la durata delle riprese per non spostarsi dal peso ideale che veniva richiesto per l’interpretazione di quel ruolo. In che modo c’è riuscita? In un’intervista rilasciata nel Regno Unito ha ammesso di aver ridotto al minimo l’assunzione di carboidrati e di aver annullato completamente quella di dolci: rinunce che non sembrano così eccessive, soprattutto se inserite in un contesto alimentare equilibrato che, però, pare siano valse la pena per la buona riuscita del film. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film