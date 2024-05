Met Gala 2024, dove vederlo e come seguirlo in diretta

Il grande evento di moda partirà a New York alle diciassette e trenta. In Italia, più o meno a mezzanotte, inizieremo a vedere i primi look sul red carpet. La diretta streaming, quest'anno, coinvolgerà anche TikTok

Mancano poche ore a Met Gala 2024, il grande evento del primo lunedì di maggio di New York che si svolge nell'iconica cornice del Metropolitan Museum of Art.

Sui social media e sui canali ufficiali che promuovono l'appuntamento è partito il conto alla rovescia che terminerà quando nella Grande Mela scoccheranno le diciassette e trenta, ora segnata sugli inviti recapitati ai selezionatissimi ospiti della cena di beneficenza per il Costume Institute.

Da quel momento sulla scalinata del museo, probabilmente la più fotografata al mondo, inizierà lo show, ovvero, l'attesa gara di stile a colpi di outfit incredibili tra le più acclamate celebrità del mondo. In Italia tutto inizierà intorno a mezzanotte, quando ormai sarà già 7 maggio. Ecco quali sono i canali che trasmetteranno la diretta streaming da Oltreoceano.

Il live streaming dalla mezzanotte italiana Un evento da record, capace di generare l'attenzione che si riserva agli Oscar o al Super Bowl. Anche quest'anno gli organizzatori del Met Gala hanno predisposto ogni cosa affinché la notte dell'apertura della mostra annuale del Costume Institute sia un momento da ricordare.

Chi, negli Usa come altrove, non vuole perdere neppure un minuto dell'evento più glamour della stagione, farà bene a dotarsi di connessione e scegliere la piattaforma che più preferisce per la diretta streaming che per il quarto anno consecutivo sarà trasmessa in esclusiva da Vogue Magazine.

Il live streaming dal red carpet partirà in Italia a mezzanotte e interesserà sia il sito vogue.it che le piattaforme digitali della rivista, compreso il canale ufficiale YouTube e i social media collegati, da Instagram a TikTok.

La presenza della piattaforma di video cinese è la grande novità di quest'anno. Insieme al fashion brand Loewe, TikTok è sponsor ufficiale dell'evento; sia Jonathan Anderson, il direttore creativo della casa di moda europea, che Shou Chew, l'amministratore delegato di TikTok, saranno presidenti onorari della serata e affiancheranno avranno Anna Wintour, presidente del Met Ball.

Sky TG24 seguirà l'evento in diretta. Sul sito web, sezione Spettacolo, saranno disponibili a partire da mezzanotte le foto delle star, i commenti e i voti ai look più belli visti sul red carpet.

leggi anche Met Gala 2024, tema, ospiti e tutto quello che c'è da sapere

Le interviste e la moda sul red carpet

Vogue Magazine quest'anno ha chiamato all'appello un poker di star molto amate per condurre il live stream, gestire il passaggio delle star sul tappeto rosso e stupirsi in diretta insieme a milioni di utenti e spettatori collegati da tutto il mondo per la parata di abiti spettacolari realizzati ad hoc per questa notte speciale.

Accoglieranno gli ospiti - anche loro vestite di tutto punto e a tema con l'evento - l'attrice Gwendoline Christie (indimenticabile Brienne di Tarth de Il trono di spade, che ama tantissimo il mondo della moda e che è anche la partner dello stilista inglese Giles Deacon), l'attrice e volto della tv statunitese La La Anthony, la modella americana Ashley Graham e la ex youtuber Emma Chamberlain (riconfermata come inviata speciale sul tappeto rosso del Met Gala). Le quattro donne si passeranno la linea da un lato all'altro del carpet per i commenti e le interviste agli invitati all'evento che restano top secret fino all'inizio della serata.

Sempre interessantissime le dichiarazioni delle star chiamate a commentare i dettagli del proprio outfit, spesso creazioni su misura disegnate per l'evento dalle maggiori case di moda al mondo, qualche volta capi della stagione in corso o d'archivio.

Gli appassionati di moda e stile non possono proprio perdersi questi momenti che mettono insieme moda, glamour e celebrità anche perché, dopo le foto di rito e il lungo photocall, il resto dell'evento si svolgerà a porte chiuse.

Foto ufficiali a parte, ai presenti viene chiesto di mettere via i cellulari e godersi la mostra e la serata. vedi anche Met Gala 2024, la possibile lista degli invitati. FOTO