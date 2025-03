Bad Bunny, nel video de La Mudanza celebra le sue radici portoricane

Per festeggiare il suo 31esimo compleanno, la star della musica ha raccontato la storia della sua nascita nell’isola di origine della sua famiglia

Bad Bunny ha celebrato le sue radici portoricane nel video de La Mudanza, una delle tracce dell’album Debì Tirar Más Fotos. Per festeggiare il suo 31esimo compleanno, la star della musica ha ricostruito il suo albero genealogico con vecchie foto dei suoi antenati e ha raccontato la storia della sua nascita nell’isola di origine della sua famiglia. Nella scena successiva i genitori (il padre è interpretato da suo fratello, Bernie) attraversano un’alba con il neonato. Subito dopo, proprio il piccolo intona il brano, che contiene riferimenti ad alcuni artisti portoricani. Il video prosegue con Bad Bunny, ormai cresciuto, che viene inseguito in un campo mentre tiene in mano una bandiera di Porto Rico. “Dite loro che questa è casa mia, dove è nato mio nonno”, rappa con orgoglio.