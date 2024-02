Sanremo 2024, ritrovata la custodia del premio di Angelina Mango

Musica

Angelina Mango ha vinto la 74ma edizione del Festival con la canzone 'La noia'. Trionfante ad Amici, e al suo debutto all'Ariston, la cantante (figlia del compianto Mango) ha trionfato: il suo brano, scritto in collaborazione di Madame e Dardust, l'ha fatta vincere. E non solo il Leone d'oro: anche il premio della critica da parte della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Ecco tutto quello che bisogna sapere su di lei