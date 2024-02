Nel lontano 2007, Laura Valente e Pino Mango erano al Festival di Sanremo.

Con Pippo Baudo per presentatore, i due intonarono la loro Chissà se nevica mostrando una complicità ricolma d'amore.

Perché quel video è tornato virale? Perché, sul finire, mandarono una bacio ad Angelina. Quella bambina che, da lì a diciassette anni, avrebbe trionfato sul palco dell'Ariston.

Laura Valente e Mango, la dedica ad Angelina

"Noi siamo insieme, con amore, da ventidue anni": queste le parole di Laura Valente al termine dell'esibizione. "Siamo sposati da tre anni e abbiamo due figli. Ciao Filippo, dodici anni, ciao Angelina, quasi sei anni". Quel nome, Angelina, il 10 febbraio 2024 è risuonato ancora una volta sul palco dell'Ariston. A pronunciarlo, davanti a una bambina diventata donna, è stato Amadeus. Lo ha fatto per dirle che era lei, la vincitrice del Festival. Lei che l'amato papà lo ha perso a tredici anni, ma lo ha fatto rivivere con un'esibizione - toccantissima - nella serata dei duetti. Lei che ha cantato La Rondine in punta di piedi, per poi scatenarsi sulle note de La noia. Lei che, già ad Amici, aveva conquistato tutti. E chi si prepara ora a prendersi l'Europa, volando all'Eurovision.