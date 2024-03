Esce oggi, venerdì 1° marzo 2024, il nuovo album in studio di Tommaso Zanello, in arte Piotta. La sua decima fatica discografica è stata davvero una “fatica”: trae infatti ispirazione da un lutto devastante, quello della perdita del fratello maggiore, Fabio (con il quale ha scritto i testi del disco, e di cui sentiamo anche la voce in più tracce). Questo album fresco di uscita segna una nuova dimensione artistica del rapper romano: è il suo biglietto di sola andata per entrare nell’Olimpo del Cantautorato Italiano

Si può esorcizzare un’assenza puntando sulla presenza?

È quello che prova a fare il cantautore e rapper Tommaso Zanello, in arte Piotta, con il suo nuovo disco appena uscito: 'Na notte infame.



“Lo senti che non hanno più argomenti ma fanno dischi? Ognuno con un sé da risolvere, ognuno con la propria attitudine, ognuno con un sé da comprendere, ognuno con se stesso”, canta l’artista romano nella canzone intitolata proprio Ognuno con un sé. A differenza coloro contro cui punta il dito, lui purtroppo ne ha eccome di argomenti...

Piotta ha da poco perso il fratello maggiore, Fabio Zanello. Questo è il grande, terribile, indicibile argomento di cui il suo nuovo album parla in ogni modo. Perché se un tema è indicibile, l’unico modo per esorcizzarlo è quello di parlarne a lungo, e in profondità. Esattamente come fa Tommaso in questa sua nuova fatica discografica.

Quella che solitamente si definisce “fatica discografica” stavolta è davvero tale, perché riuscire a sopportare il dolore che ti porta a far incominciare il tuo album proprio da colui che più ti manca, che non c’è più - e la cui mancanza ti devasta - è una fatica indescrivibile.

'Na notte infame si apre proprio con la voce di Fabio, con le sue parole che possiamo ascoltare in Lode a Dio.

Difficile non versare lacrime con questo brano. Impossibile, poi, se chi ascolta ha un fratello o una sorella, dunque può (anzi: non riesce a esimersi dal) immedesimarsi in quella perdita devastante.



“Un dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene” recita Fabio Zanello. “Oggi siamo qua e poi chissà, domani che sarà”, profetizza il fratello di Piotta.



In fondo a questo articolo potete guardare il videoclip della canzone Lode a Dio che apre l’album, con la voce di Fabio Zanello. E niente: dopo averci fatto ridere a crepapelle per nove album, con il decimo Piotta ci fa piangere tutte le lacrime che abbiamo in corpo. Lacrime forti e potenti come le gocce della pioggia scrosciante che batte sui vetri dell'automobile nel video che trovate alla fine di questo articolo.