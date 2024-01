Piotta, un nuovo album e un romanzo scritti con il fratello scomparso

Il titolo del nuovo disco del cantautore e rapper romano, al secolo Tommaso Zanello, sarà “'Na notte infame”. L'uscita è prevista per il prossimo 1° marzo. L'opera trae ispirazione dalla recente e prematura morte del fratello maggiore dell’artista, Fabio, scrittore e saggista. L’album è stato scritto proprio con la sua collaborazione. In uscita c'è anche un romanzo che ha stilato a quattro mani con lui



Piotta sta per tornare con il suo decimo album in studio, intitolato 'Na notte infame. L'opera, la cui uscita è prevista per il prossimo 1° marzo, trae ispirazione dalla recente e prematura scomparsa del fratello maggiore dell’artista, Fabio. L’album è stato scritto proprio con la sua collaborazione.

Fabio Zanello, questo il nome del fratello del cantautore e rapper romano (al secolo Tommaso Zanello) era uno scrittore e saggista che, assieme al fratello minore, ha firmato molti dei testi di 'Na notte infame. Fabio Zanello è scomparso tragicamente all’età di 59 anni nell’agosto 2022. A darne l'annuncio era stato lo stesso Piotta sul proprio profilo dell’allora Twitter (oggi X) e Facebook: "Per molti eri il Professore. Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio fratellone. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l'amore che posso!”. La morte risalirebbe ai primi di agosto di quell’anno, ma il cantante romano e produttore discografico ne ha parlato pubblicamente solo il 31 agosto 2022.



Piotta ha proseguito il suo post, dedicando al fratello alcuni intensi versi inclusi in uno dei libri curati da Fabio: "Prima la terra si dissolve in acqua, l'acqua poi si dissolve in fuoco. Il fuoco si dissolve nell'aria, e l'aria poi si dissolve nella coscienza. Quella stessa coscienza allora entra nella Chiara Luce" (dal libro a cura di Fabio Zanello, Testi tibetani sul viaggio dopo la morte).

Potete guardare il post condiviso nelle scorse ore sul profilo di Instagram di Piotta in cui l'artista annuncia le sue prossime fatiche musicali e letterarie.



È la voce del compianto fratello che apre la prima traccia del nuovo disco

Proprio la voce di Fabio e i suoi versi sono quelli che aprono la prima traccia del nuovo disco di Piotta.

Questo decimo album del musicista romano si rivela un viaggio emotivo in un labirinto di sentimenti come solo il rapporto tra fratelli può essere. Un labirinto molto intricato e, proprio perché intricatissimo, indissolubile. La storia che viene raccontata da questo album è quella di una fratellanza, di un rapporto tra amici e colleghi, scandito dalle vicissitudini personali e generazionali dei due. “Ogni anno bisestile è stato per me un momento propizio per nuove imprese e cambiamenti”, ha scritto nelle scorse ore Piotta sul suo profilo di Instagram (nel post che vi proponiamo in fondo a questo articolo). “Mi sono sempre evoluto, come persona e come artista, fino arrivare a questa, e sarà una rivoluzione. Nuovo album (un album così giuro non lo avevo mai fatto!), nuovo tour (con nuova band, scaletta, arrangiamenti e anche visual) e primo romanzo. Da oggi in poi vi racconterò tutti i dettagli di questo sorprendente viaggio, a partire da quelli emotivi, perché questo è un viaggio... che non farò da solo! A presto, Tommaso”. Quel suo dire che il nuovo album è un viaggio “che non farò da solo” si riferisce con ogni probabilità proprio alla presenza del fratello Fabio, presente con lui nel disco e anche nel romanzo di prossima uscita (edito da La Nave di Teseo). E con ogni probabilità la foto da lui condivisa in queste ore su Instagram mostra l'immagine di Fabio: dovrebbe essere una sua vecchia fotografia quella che si intravede dietro il primo piano di Piotta.

approfondimento Piotta vs Piotta, il brano Bau Bau gioca con Intelligenza artificiale

Un viaggio musicale che racconta gli anni che hanno segnato le generazioni dei fratelli Zanello

In questa sua nuova opera, la voce di Piotta racconta gli anni che hanno segnato le generazioni sia sua che di suo fratello Fabio. 'Na notte infame è una creazione inedita per suoni e formazione, così distanti da quelli a cui Piotta ci ha abituati a suon di rap leggero, dissacrante e festaiolo per ben nove album in studio, dal lontano 1998 (anno in cui diede alle stampe il suo esordio discografico, intitolato Comunque vada sarà un successo).

approfondimento Piotta, "Tutti a…" è la risposta irriverente alle avversità della vita

Esce anche il primo romanzo di Piotta, anch’esso scritto con il fratello

Dopo l'uscita del nuovo album 'Na notte infame, verrà pubblicato il primo romanzo di Piotta, anch’esso scritto assieme al compianto fratello Fabio. Il libro si intitola Corso Trieste e sarà edito da La Nave di Teseo. A metà marzo comincerà inoltre il tour del cantautore, che il 15 marzo si esibirà al Viper di Firenze, poi il 16 marzo suonerà presso Largo Venue a Roma, il 21 marzo all'Hiroshima di Torino, il 22 marzo al Mercato Sonato di Bologna, il 13 aprile al Mattorosso di Montebelluna, in provincia di Treviso, il 18 aprile al Magnolia di Milano e il 19 aprile al The Cage di Livorno.

approfondimento Piotta, Il primo re(p) ovvero una biografia personale e generazionale

Fabio Zanello, chi è il fratello di Piotta che ha collaborato al disco e al romanzo

Classe 1963, Fabio Zanello aveva studiato Lettere all'Università La Sapienza di Roma conseguendo la laurea. Come riporta la sua biografia, aveva condotto studi sia in Italia sia all'estero. Ha studiato testi di René Guénon, Ananda C. Coomaraswamy e Titus Burckhardt. Tra le numerose pubblicazioni di cui è stato autore, ricordiamo Taoismo segreto. Scritti sapienziali di antichi Maestri (Castelvecchi Editore, 2005), Discorsi sufi. L’altro cuore dell’Islam (Stampa Alternativa, 2007), La conoscenza suprema del Buddha. I testi della Prajnaparamita (Ortica Editrice, 2016), La Società dell’Orso. La spiritualità degli indiani del Nord America (De Agostini Libri, 2016), Lo Zen e l’arte di uccidere la mente. Il ciclo taoista dei Canti della Mente (Ortica Editrice, 2018), Il Nettare del Sé. Testi induisti sulla non dualità (Ortica Editrice, 2021).

Di seguito trovate il post condiviso nelle scorse ore sul profilo di Instagram di Piotta.

approfondimento Suburra – Final Season è il nuovo album di Piotta