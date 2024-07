Dark Angel, Jessica Alba disponibile per il reboot

Jessica Alba sarà ancora Max Guevara? In una recente intervista rilasciata in esclusiva a Entertainment Tonight , l’attrice ha discusso la possibilità di tornare a vestire i panni di X5-452. Nessuna dichiarazione da parte di James Cameron e Charles H. Eglee , ideatori della serie TV.

JESSICA ALBA: “Sarebbe bello”

È l’autunno del 2000 quando Dark Angel debutta in America lanciando la carriera della protagonista, una diciannovenne Jessica Alba che nel giro di pochi mesi sarebbe divenuta nota in tutto il mondo. Nonostante la produzione di due sole stagioni, nel corso degli anni la serie TV è divenuta un piccolo cult. A distanza di oltre vent’anni dall’episodio finale, trasmesso in America nel maggio del 2002, Entertainment Tonight ha intervistato l’attrice statunitense. Jessica Alba ha rimesso il destino del reboot nelle mani dei suoi due creatori: “Se Jim volesse rifare Dark Angel, rifarei Dark Angel ancora”.

L’attrice (FOTO) ha aggiunto: “Sì, perché lui è stato veramente un mio mentore e sarebbe semplicemente divertente lavorare con lui. Abbiamo quella storia insieme e lo ammiro così tanto".