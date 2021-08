Zac Efron debutta su TikTok con un balletto insieme a Jessica Alba

“Dubai Presents si basa sulla visione della nostra leadership di abbracciare l'innovazione e segna una nuova era nel destination marketing; presentiamo alcune delle opere architettoniche e dei paesaggi più riconoscibili così come le gemme nascoste di Dubai non solo per ispirare il pubblico di tutto il mondo ma anche per offrire una piattaforma di intrattenimento di viaggio come nessun altro” ha rivelato Issam Kazim, CEO di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing. “Questa campagna offre ai viaggiatori un'anteprima delle esperienze, dell'ospitalità e delle attrazioni che hanno saldamente collocato Dubai tra le destinazioni più visitate al mondo”. Ai primi due trailer ne seguiranno di nuovi nei prossimi mesi, con protagonisti sempre Jessica Alba e Zac Efron, che saranno distribuiti in 27 paesi in 16 lingue attraverso cinema, stampa, radio, i canali out of home, il digitale e i social media.