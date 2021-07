Brooklyn Beckham ha postato su Instagram alcuni video in cui si improvvisa cuoco e l'ultimo riguarda la pasta al pesto.

Non l'avesse mai fatto... Per alcuni italiani quel suo pesto pieno d'aglio e con limone aggiunto pare equivalga ai fischi dei connazionali di Beckham durante l'inno di Mameli o al gesto del calpestare la nostra bandiera da parte di chi non sembra averla presa poi tanto bene quella sconfitta agli Europei...



Dopo averci offerto i video-tutorial della Steak quesadilla e della Spicy tomato cream pasta, è toccato alla nostra pasta al pesto.



Il modello e fotografo inglese, figlio di David e Victoria Beckham, ha commesso alcuni errori, considerati dai più così madornali da suggerirgli di rimanere quello che è: un modello e fotografo, appunto, non uno chef!



Il video ha scatenato tantissime reazioni dei suoi follower italiani, con commenti poco lusinghieri (ma sempre in tono molto ironico e leggero) e anche consigli pratici su come migliorarsi.



"I’m sorry I’m Italian and this is not pesto" (Mi dispiace, sono italiano e questo non è pesto); "Il pesto lascialo fare agli italiani che è meglio"; "Mamma mia… you killed another grandma in Liguria this time" (Mamma mia, tu hai appena ucciso un'altra nonna in Liguria stavolta).



Questi sono solo alcuni dei migliaia di commenti che quel pesto sta generando.