Brooklyn Beckham e Nicola Peltz comprano una villa a Beverly Hills

Un amore nato nel 2019

approfondimento

Brooklyn Beckham ha dedicato un tatuaggio a Nicole Pelz

Una coppia da quasi 15 milioni di follower: la love story tra Brooklyn Beckham e Nicola Anne Peltz è una delle più seguite dal popolo dei social, pronto a inondare di like ogni scatto che ritrae i due insieme. Giovani, bellissimi e miliardari, il fotografo e modello ventiduenne e l'attrice e modella ventiseienne avevano le carte in regola per diventare una delle coppie più ammirate del web già solo per le loro seguitissime famiglie (lui, primogenito di Victoria, stilista ed ex Spice e della bandiera del Manchester United, lei figlia dell'uomo d'affari milionario Nelson Peltz). Entrambi cresciuti sotto ai riflettori, e tutti e due con alle spalle almeno una relazione di peso - la modella ha un ex famoso, Anwar Hadid, mentre il giovane Beckham conta Hana Cross tra le sue ex fiamme - hanno ufficializzato la loro unione ad inizio 2020, sei mesi prima dell'annuncio pubblico del fidanzamento.