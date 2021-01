Brooklyn Beckham ha dedicato un tatuaggio a Nicole Pelz

Il figlio 21enne di David e Victoria ha mostrato su Instagram il nuovo tatuaggio: si tratta di una dedica d’amore scritta per lui dalla futura moglie Condividi:

Brooklyn Beckham (FOTO) si è fatto un tatuaggio molto romantico, dedicato alla fidanzata Nicola Pelz. Il figlio di David e Victoria Beckham ha pubblicato una foto in bianco e nero su Instagram per mostrare il nuovo disegno sulla sua pelle: sulla schiena in alto appare una lunga dedica, scritta proprio dalla sua futura moglie.

Brooklyn Beckham, i tatuaggi per Nicole Pelz approfondimento Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono già sposati? La foto Ecco le parole scritte da Nicola, che Brooklyn si è inciso sulla pelle: “Hai il cuore più gentile che abbia mai conosciuto in vita mia e spero di non passare nemmeno un giorno senza il tuo amore. Penso tu sia unico. Insieme, possiamo superare qualsiasi cosa, se respiri piano e ti fidi di me. Ti amo più di ogni cosa. Ti amo per sempre, la tua futura mogliettina”. A corredo dell'immagine pubblicata su Instagram, poche parole. “Lettera d’amore” e l'emojii del cuore rosso. Ma la lunga dedica non è il primo tatuaggio che il primogenito dei Beckham decide di dedicare alla fidanzata. In occasione del compleanno dell'attrice, che il 9 gennaio ha compiuto 26 anni, si è fatto scrivere sul braccio il nome della nonna di Nicola, Gina, scomparsa recentemente. "Il miglior regalo di compleanno di sempre", ha commentato lei sui social. Non solo: proprio sopra la dedica, sulla nuca, il giovane fotografo si è fatto incidere gli occhi della fidanzata.