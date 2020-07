David e Victoria Beckham: vacanze in Puglia con il figlio Brooklyn

Il loro amore per l’Italia, David e Victoria Beckham non l’hanno mai nascosto. Già l’agosto scorso, la famiglia si era regalata qualche giorno di relax in Puglia, a Savelletri di Fasano (location scelta, lo splendido Borgo Egnazia). Ora, eccoli tornare al gran completo a Borgo Egnazia . Con una novità: insieme a loro c’è anche Nicola Peltz , la giovane attrice ed ereditiera a cui Brooklyn Beckham ha fatto la proposta qualche giorno fa ( FOTO ).

David e Victoria Beckham, le vacanze in Puglia

A diffondere le foto, in esclusiva, è stato il tabloid britannico Daily Mail.

Dopo il lockdown, David e Victoria Beckham hanno riunito la famiglia e sono volati in Italia, riprendendo così la tradizione cominciata lo scorso anno. Tutti insieme, sono atterrati in Puglia per un nuovo soggiorno a Borgo Egnazia (struttura di charme a Savelletri di Fasano, amatissima anche da Madonna che - qui - nel 2017 ha celebrato il suo 59esimo compleanno).

I Beckham sono stati sorpresi mentre, con outfit molto casual, sono andati in esplorazione di quest’area che - poco lontano da Brindisi - è tra le più gettonate della Puglia. Non solo si sono regalati giornate di relax a bordo piscina: David e Victoria, insieme ai quattro figli e alla futura nuora, hanno inforcato le biciclette per lunghe pedalate tra la natura. Hanno mangiato mozzarella, focaccia e affettati, assistito ad esibizioni di musica tradizionale pugliese, si sono allenati in palestra e hanno organizzato pranzi privati. Hanno giocato a calcio sulla spiaggia insieme agli altri ospiti della masseria, si sono divertiti e rilassati. E, la presenza di Nicola, suggeriva che - oltre che una vacanza - questa piccola fuga italiana è stata un festeggiamento, una celebrazione di quelle nozze che presto arriveranno.

Brooklyn e Nicola, che durante il lockdown sono rimasti negli USA, hanno scelto proprio la Puglia per la loro prima uscita dopo la news del fidanzamento. Tanto che, secondo i tabloid, sarebbe proprio questa regione del Sud Italia in cima alla lista delle location per il matrimonio. Pare infatti che, Victoria, abbiamo portato la coppia a vedere un palazzo della zona. E che abbia promesso a Nicola che - come futura suocera - farà il possibile per regalarle il matrimonio dei suoi sogni.