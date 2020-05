Madonna è convinta di essere immune al Coronavirus e si prepara a "respirare nell'aria il Covid-19” (GLI AGGIORNAMENTI). La star internazionale lo ha detto in un video su Instagram nel quale racconta il suo 14esimo giorno di quarantena. La cantante avrebbe scoperto, attraverso un test, di avere gli anticorpi che si svilupperebbero quando si entra a contatto con il nuovo virus (LO SPECIALE - LA MAPPA ANIMATA).

Non è chiaro se Madonna abbia contratto il virus

Nel video, la regina del pop afferma di avere "fatto un test". "Ho scoperto che ho gli anticorpi, quindi farò un lungo giro in macchina. Abbasserò il finestrino e respirerò nell'aria del Covid-19", dice nelle immagini che la vedono seduta davanti alla macchina da scrivere. La cantante sta trascorrendo il lockdown nella sua casa in California e costantemente pubblica sui social video di lei e dei suoi figli. Da quanto riporta Sky News, non è chiaro se Madonna abbia contratto il virus. Inoltre non è stato provato che la presenza di anticorpi nel sangue di una persona guarita sia sufficiente a proteggerla da un'eventuale ricaduta, anche se un recente studio sembra avvalorare questa ipotesi.