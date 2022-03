approfondimento

Moda, Brooklyn Beckham firma la nuova campagna di Pepe Jeans London

Nei visual indossano alcuni dei capi più rappresentativi della collezione SS2022, come i total look in denim e l’abito bianco all-over ricamato a mano. Il signature style di Brooklyn Beckham è il look con i classici jeans e la t-shirt con la stampa Pepe Jeans. Nicola indossa anche il mini abito crochet composto da 46 patch colorati lavorati a mano a maglia per 2 giorni e l’abito midi in maglia bianco, un pezzo must per l’estate. Il viaggio tra il brand inglese e la celebre coppia è iniziato nel 2021, quando Brooklyn ha collaborato come fotografo e ambassador prima per la campagna SS2021 “Wiser Future” (scattando e indossando i capi in denim con la tecnologia Wiser Wash) e poi insieme alla fidanzata Nicola per la FW2021 con i romantici scatti della campagna “Just Us”. Lanciata ufficialmente su tutti i canali del brand dal 17 marzo 2022, la campagna “Between Us” sarà sulle property ufficiali Pepe Jeans London per tutta la stagione con immagini e video.