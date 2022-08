David Beckham filma la moglie Victoria mentre lei fa esercizi

Il video mostra un momento divertente della quotidianità della coppia che si conferma più che affiatata dopo ventitré anni di matrimonio

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Che i Beckham siano una delle coppie inossidabili dello star system globale è evidente fin dalle piccole cose, non ultimo, il fatto che dopo un quarto di secolo trascorso insieme i due coniugi britannici ancora si prendano in giro come il primo giorno. La prova è contenuta in un video che David Beckham ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale: nella clip, lo sportivo mostra sua moglie Victoria intenta nel suo allenamento mattutino per i glutei, una serie di affondi che “disturbano” la colazione del campione che scrive di non riuscire a prendere il caffè in pace.

Il video di David Beckham a colazione approfondimento Victoria Beckham debutta su TikTok e scherza sulle sue cene "posh" Neppure le vacanze hanno il potere di distogliere Victoria Beckham dal suo workout, il vero segreto della sua forma fisica, sempre più perfetta e definita col passar del tempo. La stilista ex-Spice è celebre, infatti, per l'attenzione alla sua linea che mantiene con una dieta che prevede pesce e verdure al vapore ma che non darebbe i suoi frutti senza una adeguata attività sportiva che la quarantottenne pratica ogni giorno appena sveglia. E ciò è quanto David Beckham ha mostrato su Instagram in un breve filmato in cui lui, in primo piano e con la faccia divertita, invita i follower a prestare attenzione a ciò che sta per comparire sullo sfondo, ovvero, Victoria che, ignara di essere ripresa, avanza a passo sicuro nella sua serie di affondi, esercizi utilissimi per sollevare i glutei, che la designer pratica con l'aiuto di un elastico, utile per mantenere la corretta posizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

I celebri allenamenti di Victoria vedi anche Vip in vacanza, Victoria e David Beckham in costiera amalfitana. VIDEO I fan dei Beckham non sono nuovi a questo tipo di contenuti: Victoria stessa non si esime dal pubblicare online i suoi workout corredati da molti scatti in cui è in tenuta ginnica. Quel che è nuovo, in questo caso, è l'ambientazione: David Beckham si filma dall'interno di una barca da cui si vede il mare azzurro che si perde fino all'orizzonte. La celebre famiglia inglese, i cui membri sono tutti patiti di social network, non ha mancato di aggiornare i follower sui propri spostamenti estivi. Gli ultimi due mesi i profili ufficiali di David e Victoria Beckham sono diventati un vero e proprio album delle vacanze. Tra gli scatti e i filmati dei viaggi della coppia in Europa, i fan italiani hanno potuto apprezzare anche i loro momenti più belli trascorsi nel Belpaese dove hanno fatto tappa a Venezia e in Costiera Amalfitana.