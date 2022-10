Spice Girls, Mel C vuole che Victoria Beckham torni ad esibirsi

La Sporty Spice, sostenuta da Mel B, vorrebbe regalare ai fans una nuova reunion con Geri Halliwell, Emma Bunton e la grande assente nel tour del 2019 negli stadi britannici, Victoria Beckham Condividi

I PROGETTI DELLA BAND

"Nel profondo del mio cuore, voglio tornare sul palco. Quindi io e Mel B stiamo spingendo per farlo accadere" ha dichiarato Mel C. L'occasione propizia potrebbe essere un tour mondiale per celebrare il venticinquesimo anniversario del secondo album Spiceworld, pubblicato per la prima volta nel 1997 e in arrivo il 4 novembre in un'edizione speciale che oltre alle hit Spice Up Your Life, Stop, Too Much e Viva Forever conterrà anche versioni live e remix dei successi della band e l'inedito Step To Me. Tuttavia, nessuna esibizione risulta ancora programmata.

UN TUFFO NEL PASSATO?

Mel C auspica un ritorno alle emozioni del passato insieme all'intera girl band. Nel 2019, la grande assente della reunion negli stadi britannici Victoria Beckham aveva dichiarato a Vogue Germany: "Mi ci è voluto molto coraggio per non partecipare di nuovo al tour con le Spice Girls, ma per dire "Lo sapete, non lo farò perché le cose sono diverse da com'erano". Preferisco concentrarmi sulla mia famiglia e sulla mia azienda. Ho 45 anni adesso e sono molto felice di essere la donna che sono...non sto cercando di cambiare, voglio essere la miglior versione di me stessa. Prima di compiere 40 anni, non ero così sicura di me. Ho imparato ad ascoltare il mio istinto". Per scoprire il futuro delle Spice non resta quindi che aspettare.