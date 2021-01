In arrivo il cartone animato di Mr. Bean, sviluppato da Rowan Atkinson

Prossimamente il grande schermo accoglierà il film di animazione di Mr. Bean. È questa la notizia che arriva dal Regno Unito, subito dopo quella dell’addio di Rowan Atkinson al suo celeberrimo personaggio che, a sua detta, l’avrebbe ormai stufato.



Durante un’intervista alla rivista settimanale britannica Radio Times, l’attore aveva rivelato di essersi stancato di quell’alter ego che dal 1 gennaio 1990 (giorno del debutto televisivo della sitcom omonima) lo imprigiona in quel ruolo così iconico.



"È diventato stressante continuare a vestirne i panni sulla scena […] Non mi diverte più impersonarlo, avverto un peso, una responsabilità non piacevole. È stancante e quindi non vedo l'ora di smettere”. Queste le parole di Rowan Atkinson riportate da Radio Times, eloquenti e mal accettate dai fan. Il dispiacere all'idea di perdere il proprio beniamino pasticcione, infatti, si è propagato sui social network.



Però il pubblico affezionato a questo personaggio cult è allietato dal fatto di poter vedere almeno una versione animata del Mister più famoso tra i sudditi della Regina. La buona notizia è stata annunciata dall’attore stesso sempre a Radio Times, in occasione della lunga intervista concessa al magazine.