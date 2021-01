Mr Bean va in pensione, Atkinson: “Non mi diverte più interpretarlo”

Il 66enne attore britannico in una intervista a Radio Times ha svelato che detesta interpretare il suo personaggio più popolare, perché troppo “stressante ed estenuante”. Continuerà a prestare la sua voce alla versione dei cartoni animati, ma non lo impersonerà più

"È diventato stressante continuare a vestirne i panni sulla scena”, ha confessato a Radio Times l’attore 65enne, che continuerà in ogni caso a dare voce al personaggio dell'omonimo cartone animato. "È più facile – ha spiegato – interpretare Mr Bean con la voce che visivamente. Non mi diverte più farlo, non è piacevole il peso della responsabilità che avverto. È stressante ed estenuante, non vedo l’ora di finirla”.

La storia del personaggio

approfondimento

Johnny English colpisce ancora, il ritorno di Mr. Bean

Mr Bean nasce negli anni Ottanta come personaggio cabarettistico, per poi diventare il protagonista di una serie televisiva andata in onda in oltre 200 Paesi tra il 1990 ed il 1995. Nel 1997 è l’interprete principale della pellicola cinematografica Mr Bean – L’ultima catastrofe. Tra il 2002 ed il 2019 viene realizzata una nuova serie televisiva animata. Nel 2007 esce il secondo film che vede il simpatico personaggio alle prese con mille avventure in Mr Beans’s Holiday.

Dal cinema alla tv. Nel 2010 Mr Bean compare nel nono episodio della quinta stagione di Baywatch, mentre nel 2012 lo troviamo nelle vesti di un componente dell’orchestra che ha ufficialmente aperto i Giochi della XXX Olimpiade, dove con espressione rapita e sulle note di Momenti di Gloria sognava di vincere una competizione.

Nel settembre 2015, per celebrare i 25 anni dalla creazione del personaggio, Rowan Atkinson si è presentato vestito da Mr Bean ed in compagnia del suo inseparabile orsetto Teddy a Buckingham Palace. Ovviamente lui e Teddy sono arrivati a bordo della loro inconfondibile vettura.