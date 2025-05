Rimini Wellness 2025: programma, novità ed eventi da non perdere

RiminiWellness non è solo per chi punta alla forma fisica perfetta, ma per chiunque desideri equilibrio tra corpo e mente, con percorsi di benessere a 360 gradi. RiminiWellness è anche un punto d’incontro per chi condivide la stessa passione, un'opportunità per scambiarsi esperienze, motivarsi a vicenda e trovare ispirazione. "Face Your Shades" è un invito a trasformare le proprie fragilità in punti di forza, perché è proprio nelle diverse sfumature che si esprime l’unicità di ognuno di noi.

La 19ª edizione di RiminiWellness è pronta a tornare dal 29 maggio al 1° giugno 2025 alla Fiera di Rimini e lungo la Riviera, trasformando ancora una volta la città nella capitale del wellness. Il titolo di questa edizione è "Face Your Shades" che è molto più di un claim: è un invito a guardarsi dentro, riconoscere le proprie paure e trasformarle in forza. Il Wellness Experience Show si arricchisce di nuove sfumature, offrendo un ambiente libero e inclusivo, dove chiunque può esprimersi seguendo le proprie passioni.

Gli spazi

Con 190 mila metri quadrati di superficie espositiva, 30 padiglioni e 6 aree tematiche, l’evento si conferma molto più di una fiera: il cuore pulsante della manifestazione è l’area "Active", un concentrato di energia e innovazione dove le ultime tendenze del fitness prendono vita e i partecipanti possono sperimentarle in prima persona attraverso esperienze pratiche, dinamiche e coinvolgenti. Grande attesa per il ritorno di Italian Showdown, appuntamento imperdibile per gli appassionati di CrossFit, che festeggia il suo decimo anno con gare aperte a tutti i livelli di preparazione.

Le aree tematiche

In programma anche la terza edizione italiana di Hyrox, la sfida globale che per tre giorni metterà alla prova i partecipanti con un mix esplosivo di corsa, esercizi funzionali e prove di forza. L’area Fitness rappresenta il palcoscenico delle principali aziende e brand internazionali del settore, pronte a presentare il meglio dell’attrezzatura, dell’abbigliamento tecnico e delle tecnologie digitali più avanzate. L’area "Health", ampliata e potenziata, mette in primo piano la medicina sportiva, le tecnologie per la riabilitazione, la nutraceutica e una ricca proposta formativa grazie anche alla collaborazione di prestigiose università italiane. Nell’area "Wellness", è possibile intraprendere un vero viaggio esperienziale tra discipline olistiche, pratiche meditative e servizi pensati per il benessere della persona.