MiArt 2025 a Milano: date, programma ed eventi

La fiera dell’arte contemporanea MiArt, in programma ad Allianz MiCo dal 4 al 6 aprile 2025 a Milano, si apre alla città. Il titolo di questa edizione, Among friends, omaggia la figura artistica di Robert Rauschenberg, a cent’anni dalla sua nascita, e i principi base del suo lavoro: apertura al mondo, interdisciplinarietà, dialogo e collaborazione. Il tema scelto permette anche di mettere in luce il sistema di relazioni che si è costruito negli anni tra la fiera e le gallerie partecipanti, ed al suo consolidarsi come punto di riferimento nel contesto fieristico e culturale internazionale

Le Gallerie in mostra

La fiera vede la partecipazione di 179 gallerie provenienti da 30 Paesi, 5 continenti, e svariati premi. Oltre al solido nucleo di realtà italiane che costituiscono quasi la metà degli espositori e offrono uno sguardo unico sull’arte contemporanea del nostro paese, questa edizione sarà arricchita da storici ritorni e nuovi ingressi di gallerie internazionali.