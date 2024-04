Miart 2024, Lotus presenta Emeya: quando il design diventa arte

Sarà presentata in anteprima italiana la prima hyper-GT 100% elettrica del brand. La scelta di farlo in uno degli eventi più importanti, a livello globale, nel mondo dell’arte non è casuale: la casa automobilistica è infatti sempre attenta alla ricerca estetica e all'innovazione tecnologica. L’evento si terrà dal 12 al 14 aprile all'Allianz MiCo