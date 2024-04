BigMama, è uscito il nuovo singolo Cento Occhi

Approfondimenti

Il Festival di Sanremo 2024 si è chiuso da pochissimo eppure l'eco della voce dei cantanti in gara continua a farsi sentire. BigMama, una delle protagoniste assolute della settantaquattresima edizione, sulla scia della enorme popolarità ottenuta con la kermesse, continua a far parlare si sé grazie ai messaggi contenuti nel monologo scritto per il programma Le Iene a cui ha preso parte come special guest martedì 13 febbraio. Destinatarie delle fortissime parole, che suonano come un gridi di battaglia, le donne: a loro BigMama dice: “Siate scomode, ribellatevi”

BigMama si riallaccia alla solitudine che ha vissuto per tutta la sua vita nella quale le è mancato chi l'ha presa per mano facendole capire che aveva tutte la forza e la possibilità di farsi ascoltare. Riferendosi alla serata in cui ha portato sul palco altre tre artiste ha detto: “Siate scomode, date fastidio, ribellatevi, dite di no, denunciate. Prendete la paura e trasformatela in qualcosa che può spaccare il mondo a metà”. E ha aggiunto: “Quando parli sei pericolosa, non puoi essere controllata e posseduta”