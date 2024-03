Venerdì 8 marzo BigMama pubblicherà l’album Sangue, all'interno due duetti: Touchdown con Myss Keta e Mama non mama con La Niña

BigMama è pronta a incendiare le classifiche. Dopo il successo de La rabbia non ti basta sul palco del Teatro Ariston, l’artista si prepara all’uscita dell’album Sangue. La cantante ha condiviso la tracklist e una breve anteprima di uno dei progetti discografici più attesi del momento. All’interno anche un duetto con Myss Keta e una collaborazione con La Niña che l’ha affiancata nella serata delle cover della 74esima edizione del Festival di Sanremo regalando l’infuocata esibizione di Lady Marmelade, con loro anche Gaia e Sissi.

bigmama, l’album sangue in uscita venerdì 8 marzo

La partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo ha definitivamente consacrato BigMama al grande pubblico. Il duro lavoro e il lungo percorso, tra cui una partecipazione come ospite al fianco di Elodie nella serata delle cover della kermesse del 2023, hanno finalmente ripagato l’artista divenuta una voce molto apprezzata dalla generazione più giovane e non solo. La cantante ha conquistato il palco del Teatro Ariston con La rabbia non ti basta facendo luce su una tematica importante con grinta e sentimento. Ad oggi il brano conta oltre 6.800.000 riproduzioni su Spotify.

Venerdì 8 marzo BigMama pubblicherà l’album Sangue, composto da dodici tracce, tra cui anche quella in gara alla kermesse. All’interno due duetti molto attesi: Mama non mama con La Niña e Touchdown con Myss Keta, di cui ha pubblicato anche una breve anteprima in un post sul suo profilo Instagram. Ecco la tracklist di Sangue:

Fortissima freestyle

Cento occhi

La rabbia non ti basta

Sangue

Ragazzina

Dea

Mama non mama feat. La Niña

Malocchio

Touchdown feat. Myss Keta

Bomba a mano

Veleno

Mamasutra