Fuori Sangue, il primo album di BigMama

Parole, musica e vita

Come si risponde alla violenza, come ci si difende?

Difficile rispondere, io ho sempre detto che credere nei propri sogni salva. Lo dico anche in La rabbia non ti basta che è il mio pezzo più importante perché è il brano nel quale mi rispecchio di più, parla di me. Ho iniziato a rivalutare la mia persona quando ho iniziato a scrivere, mi sono detta che lo sapevo fare, so cantare, so scrivere un pezzo, so fare un concerto e ciò ha fatto sì che io non ascoltassi più il giudizio degli altri. Quando mi dicevano che non valevo abbastanza, io sapevo che non era così. Io ero e sono molto di più e l’ho imparato grazie a me stessa, grazie alla mia passione per la musica, quindi, invito le persone a trovare un proprio posto nel mondo perché aiuterà tantissimo.



Veleno è un brano molto personale.

E' un pezzo molto intimo e introspettivo, parla del periodo più difficile della mia vita, della mia malattia. Ho avuto il cancro, ho fatto la chemioterapia, è un pezzo che ho scritto durante quel periodo. Non ho voluto cambiare il testo, volevo rispettare quella Marianna, volevo rispettare la sua decisione di parlare in modo diretto di ciò che stava vivendo senza preoccuparsi troppo della metrica, ho voluto che uscisse in maniera molto naturale…e allora ho scelto piano e voce, è registrato in presa diretta, non in studio. Mark Harris suonava e io cantavo, è stato bellissimo poter rendere questo momento così intimo perché è una storia che andava trattata con cura.