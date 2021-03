Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si separano dopo 2 anni di fidanzamento

A riportare la notizia della rottura è stato il New York Post. L'ex giocatore dei New York Yankees e J-Lo avevano iniziato a frequentarsi all'inizio del 2017. Sembra che lo sportivo abbia perso la testa per una giovane star di un reality americano

approfondimento

Jennifer Lopez in copertina su Allure: Non ho mai voluto essere magra

Uno scambio di messaggi privati e qualche “mi piace” di troppo ad alcune foto sui social media. A far traballare fino alla rottura una delle più famose coppie del mondo dello show biz degli Stati Uniti, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, forse un'altra donna. Si tratterebbe di Madison LeCroy, star del reality tivù, Southern Charm. A riportare per primo la notizia della rottura tra la Lopez e Rodriguez, è stata la Page Six del New York Post. Il tabloid aveva scritto anche che A-Rod aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram a bordo di uno yacht a largo di Miami. "Programmi per il fine settimana?" - aveva scritto. La Lopez invece ha pubblicato una serie di clip mentre ride durante diverse interviste e apparizioni in tv