Dopo la bufera che si è scatenata sui social network a seguito delle recenti dichiarazioni di Ben Affleck circa il matrimonio con l'ex moglie Jennifer Garner, l'attore è corso ai ripari, cercando di rimediare. O meglio: tentando di chiarire che non è andata affatto come sembrerebbe andata.



L’ha fatto giustificandosi in occasione di un'intervista con Jimmy Kimmel, poche ore dopo quell'altra intervista “incriminata”, quella dell'Howard Stern Show in cui al divo era uscita la seguente frase poco felice: “Se fossi rimasto sposato con lei, forse sarei ancora schiavo dell’alcol”. Una frase choc che ha fatto in poche ore il giro del mondo, rimbalzando di testata in testata e di bacheca (social) in bacheca.



Parole giudicate infelici, per non dire infelicissime, da tantissime persone, soprattutto perché sta parlando della madre e dei suoi figli e di una donna che gli è sempre stata accanto, anche dopo che il matrimonio era giunto al capolinea. Aiutandolo lungo tutto il suo difficile percorso di disintossicazione dall'alcol.



“Non vorrei mai che i miei figli pensassero che dico cose negative sulla loro mamma”, ha spiegato Affleck a Jimmy Kimmel.



L'attore ha voluto rettificare quanto aveva affermato all’Howard Stern Show, ossia che il matrimonio infelice con Garner l'avrebbe portato a diventare un alcolizzato. Benché molti credano che Ben Affleck in quella intervista abbia affermato che il suo sentirsi in trappola in un matrimonio per lui infelice sia stato, a suo avviso, la ragione per cui si è avvicinato all’alcolismo, stavolta lui vorrebbe cambiare le carte in tavola. Anche se c'è chi ancora non ha capito bene cosa vuole dire. E come. E forse anche perché.



Durante il Jimmy Kimmel Live! l’attore ha spiegato che quelle parole, quelle con cui in maniera "genuina" (parole sue, per questo le virgolettiamo) aveva cercato di raccontare qualcosa che per lui è stato molto importante, sarebbero state manipolate a causa della decontestualizzazione e dei tagli inferti al suo lungo discorso, ben più articolato lui dice. Il risultato? Alla fine suonano ben diverse da ciò che lui avrebbe affermato. A sua detta, avrebbe voluto dire esattamente l'opposto di quanto è uscito fuori.



Lui e Garner si sono sposati nel 2005 e dopo un decennio hanno annunciato il divorzio, nel 2015 (per poi finalizzarlo ufficialmente nel 2018). Affleck ha raccontato che hanno fatto di tutto per tentare di salvare il proprio matrimonio. “Ci abbiamo provato e riprovato, per il bene dei figli. Ma non ha funzionato”, aveva raccontato qualche giorno fa (quando è poi accaduto il putiferio).