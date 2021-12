Ben Affleck sul matrimonio con Garner: "Mi sentivo in trappola"

L'attore si è espresso circa il rapporto con l'ex durante un'ospitata all'Howard Stern Show. Ha affermato che si sentiva “infelice e intrappolato”, così tanto da aver incominciato a bere per quel motivo. “Pensavo: non posso andarmene, non posso lasciare i miei figli. Ma non sono contento, come faccio? Allora bevevo una bottiglia di scotch”. Ha aggiunto: “Se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner forse sarei ancora schiavo dell'alcol”. I due sono rimasti ottimi amici, lei l'ha aiutato a disintossicarsi

Ben Affleck ha parlato del suo matrimonio con Jennifer Garner, affermando senza mezzi termini che si sentiva “infelice e intrappolato”.



Ha aggiunto di aver incominciato a bere proprio per quel motivo, per il senso di frustrazione e di infelicità causato dalla relazione con l'attrice.



“Pensavo: non posso andarmene, non posso lasciare i miei figli. Ma non sono contento, come faccio? Allora bevevo una bottiglia di scotch e mi addormentavo sul divano. Ma chiaramente non era una soluzione”, queste le parole che ha espresso Affleck durante un'ospitata all'Howard Stern Show.



“Se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner forse sarei ancora schiavo dell'alcol”, ha voluto aggiungere.



La collega ed ex compagna è la madre dei suoi tre figli: Violet, 16 anni, Seraphina, 12, e Samuel, 9.



I due si sono sposati nel 2005 e dopo un decennio hanno annunciato il divorzio, nel 2015 (per poi finalizzarlo ufficialmente nel 2018).

La loro scelta non è stata certo presa alla leggera, anzi: il divo ha dichiarato che lui e Garner hanno fatto di tutto per tentare di salvare il proprio matrimonio.



“Ci abbiamo provato e riprovato, per il bene dei figli. Ma non ha funzionato”, ha concluso con amarezza.

Spesso però le scelte che più si temono perché si crede che possano danneggiare i figli si rivelano poi le migliori scelte da fare, sia per loro sia per se stessi… E infatti proprio grazie alla conclusione del matrimonio infelice Ben Affleck ha potuto affrontare e risolvere il suo problema di dipendenza dall'alcol, rendendosi così un padre certamente migliore per i propri tre figli.



In più dalle ceneri del matrimonio con Jennifer Garner è nata una meravigliosa amicizia: lui e l'ex moglie sono in ottimi rapporti e lei è sempre presente nella sua vita, non soltanto in qualità di madre dei suoi figli ma anche come amica, confidente e spalla.

A lei va il merito di non averlo mai abbandonato, nemmeno nei momenti più difficili e quando ormai il matrimonio era giunto al capolinea: durante l'intero suo percorso di disintossicazione dall'alcol, lei gli è stata accanto. Sempre.

E l'ultima delle tante volte in cui Ben Affleck è entrato in rehab, risalente all’agosto 2018, ad accompagnarlo è stata proprio Jennifer Garner, che ormai era ufficialmente la sua ex moglie.