Codice a barre, compie 50 anni l'invenzione che rivoluzionò i prodotti

Un pacchetto di gomme il primo prodotto scansionato

Primo prodotto ad essere scansionato, un anno dopo, un pacchetto di gomme da 61 centesimi. Un'invenzione che ha rivoluzionato globalizzando l'identificazione di contenuti, aziende e provenienza edora moltissime altre indicazioni e dati.

In Italia ogni anno 2,7 miliardi di scontrini

In Italia, ogni anno 350mila prodotti di largo consumo confezionati con codice a barre GS1 passano alle casse di supermercati, ipermercati e punti vendita a libero servizio per 30,2 miliardi di volte, generando 2,7 miliardi di scontrini. I codici a barre Gs1 (i più diffusi) sono composti da 13 cifre, ovvero il prefisso aziendale che identifica l'azienda a livello internazionale; il codice del prodotto; una cifra di controllo, calcolata in base alle altre presenti nel codice tramite un algoritmo.

Transizione da realizzare entro la fine del 2027

Intanto, sono sempre più diffusi codici di nuova generazione come i Qr code che rimandano a pagine web con informazioni utili per le aziende, le autorità di regolamentazione e i consumatori. L'organizzazione GS1 ha avviato dalla fine del 2020 un'iniziativa globale per la transizione a questi codici di nuova generazione, con l'obiettivo di realizzarla entro il 2027. I consumatori potrebbero accedere, tramite il link contenuto nel codice Qr, a informazioni sul prodotto: dagli ingredienti alle indicazioni per il riciclo, fino a offerte, valutazioni degli utenti, contenuti social e avvisi di richiamo.