10/11 ©Ansa

Anche programmare cosa si andrà a mangiare per la settimana serve per spendere meno e per non sprecare cibo. Andando a stilare un menù per ogni pasto di ciascun giorno, al momento della spesa gli acquisti saranno più precisi non solo in termini di tipo di beni che andremo a mettere nel carrello, ma anche in termini di quantità