Salgono i prezzi dei carburanti, benzina ai massimi da ottobre

Ancora in salita i prezzi dei carburanti. La benzina al self ha raggiunto 1,911 euro al litro, il massimo dal 19 ottobre, ovvero da circa sei mesi. Questo dopo il rally del petrolio e l’aumento delle quotazioni internazionali anche dei prodotti raffinati. La conferma arriva grazie ai dati elaborati da Quotidiano Energia in base alle comunicazioni dei gestori all'Osservaprezzi del Mimit, aggiornati al 7 aprile.