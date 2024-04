Caro benzina, superati 2,5 euro al litro in città: dove costa di più

Il prezzo del carburante ha superato i 2,5 euro al servito in molti distributori italiani, non solo in autostrada ma anche sulle strade urbane. Il caro benzina, con le accise che pesano poco meno della metà, arriva proprio in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, quando milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze