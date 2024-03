Pasqua e ponti di primavera, ad aprile 20 milioni in viaggio

Vacanze più brevi e vicino casa. Molti vacanzieri scelgono l'Italia. Il mare resta la meta preferita. Tante le proposte di Trenitalia per viaggiare in maniera semplice e intermodale durante le festività ascolta articolo

Saranno circa 20 milioni gli italiani in viaggio ad aprile, tra le vacance di Pasqua e i ponti di primavera. I numeri emergono dal focus dell'osservatorio Turismo Confcommercio n collaborazione con Swg. Con una spesa complessiva di 3,5 miliardi - 350 euro a persona - gli italiani in viaggio a Pasqua scelgono l'Italia nell'85% dei casi. Circa 10 milioni i passeggeri su Trenitalia per queste festività.

Vacanze più brevi e vicino casa Nell'ultimo mese molti hanno rivisto i programmi, organizzando vacanze piu' brevi e piu' vicine a casa: crescono infatti di 12 punti percentuali coloro che faranno 2 pernottamenti a destinazione, oggi sono il 61% degli intervistati. L’85 per cento degli italiani sceglie l’Italia. Il 55% opta per un albergo o un b&b. Mentre il 30% invece approfitta delle feste per riaprire la seconda casa o per andare a trovare parenti e amici. Aumentano dall'11% al 15% i vacanzieri all'estero. Le mete preferite: Spagna, Francia e Austria. Il 25% va al mare. Seguono città d'arte ( 21%) e montagna (15%). approfondimento Pasquetta 2021: frasi immagini e GIF divertenti da inviare su WhatsApp

Le regioni preferite Voglia di Sud per il 46% di italiani che fanno un viaggio fuori regione. Campania, Sicilia e Puglia in testa alla classifica. Meta preferita di 3 intervistati su 10 mentre Emilia Romagna, Lombardia e Toscana sono scelte da 3 turisti su 10. Distanziano di poco Liguria e Veneto.

Trenitalia: 10 mln di passeggeri in viaggio (+5%) Circa 10 milioni i passeggeri su Trenitalia a Pasqua. Un aumento del 5% rispetto al 2023. Lo comunica la società capofila del polopPasseggeri del gruppo Fs. Protagonista il Sud Italia, con treni a lunga percorrenza. Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia. Borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia, sono invece le mete preferite per chi viaggia con i treni regionali. approfondimento Pasqua e Pasquetta, tra agriturismi e B&B per una vacanza di charme

Torna il Frecciarossa notturno tra Nord e Sud Per un weekend lungo, il 27 e 28 marzo e l'1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, con partenze da Milano e Reggio Calabria. "Viaggiare in maniera sostenibile, intermodale, senza stress e risparmiando tempo" sono tra i vantaggi del treno rispetto all'auto, sottolinea Trenitalia. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni.



Parola chiave: intermodalità

Dal 28 al 30 marzo e l’1 e 2 aprile, sono stati attivati 2 FrecciaLink da e per Pompei e Sorrento. Mentre per chi sceglie di godersi l’ultima neve, il 30 marzo e l’1 e 2 aprile, fino a 10 FrecciaLink partiranno per alcune tra le più belle località di montagna: Cortina D’Ampezzo, Cadore, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Ortisei, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Courmayeur e Aosta. Confermate, inoltre, 4 corse FrecciaLink giornaliere per raggiungere le città d’arte Matera, Assisi e Perugia. approfondimento Gig-tripping, la tendenza viaggio per Pasqua e ponti primaverili

Treno+bus Ricca anche la proposta di Regionale di Trenitalia che, grazie alla vendita combinata treno+bus, offre numerose opportunità di viaggio per queste festività pasquali. Nel 2023 oltre 5 milioni di passeggeri hanno scelto il trasporto intermodale in combinazione col treno, di cui 1,6 milioni solo per la tratta Fiumicino Aeroporto-Roma. Attualmente sono 20 i collegamenti che rendono il tragitto stazione-aeroporto possibile. Spostamenti che possono essere via treno, ma anche attraverso bus, people mover e airlink. Attraverso soluzioni integrate è possibile raggiungere anche 18 porti italiani. approfondimento Meteo di Pasqua e Pasquetta: le previsioni