Buona Pasquetta 2024, frasi e immagini da inviare su WhatsApp

Per chi vuole inviare un messaggio divertente e non banale, suggeriamo: “Pasquetta: molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano”

Pasqua e Pasquetta 2024, dove andare in vacanza: le 10 mete preferite dagli italiani