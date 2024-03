Viaggi di Pasqua 2024, aumentano prenotazioni in Italia e all’estero

Fatturati del comparto viaggi in crescita dell’8%: a certificarlo è un osservatorio di Astoi Confindustria Viaggi, che ha notato come l'incidenza della prenotazione anticipata sia la più alta degli ultimi quattro anni, nonostante la presenza dei conflitti nel mondo e dell’inflazione. Tra le mete preferite ci sono la montagna per chi resta nei confini nazionali, gli Stati scandinavi, il Portogallo e l’Islanda per chi sceglie l’Europa. Tanti anche i viaggiatori internazionali che arriveranno nel nostro Paese