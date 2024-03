Bambini in viaggio a Pasqua, 4 destinazioni avventura

Marrakesh, Dubai, Tokyo e Lofoten. Quattro destinazioni per la prossima Pasqua. Con Avventure nel mondo andremo alla scoperta di questi luoghi straordinari, ma soprattutto affascinanti per i vostri bambini.

Il Marocco è probabilmente la finestra sul deserto più affascinante ed accessibile che abbiamo a disposizione. I nostri viaggi in Marocco sono ideati per farti vivere ogni aspetto che questa terra affascinante ha da offrire: l’arte delle città imperiali, l’adrenalina dei motoraid nel deserto, oltre ai bellissimi viaggi trekking che ti accompagneranno sui sentieri del Marocco, tra i monti del Rif e la panoramica Costa Atlantica. Conoscerai un Marocco autentico e lontano dal turismo di massa.

Tra fine settembre e fine marzo nella Norvegia settentrionale fa buio dal primo pomeriggio fino a tarda mattina ed è più frequente che in cielo compaia l’aurora boreale. L’occasione giusta quindi per visitare Lofoten , quella zona della Norvegia con le sue innumerevoli isole, i profondi fiordi e le montagne impervie, sia tra i posti più belli e interessanti per vedere l’aurora boreale.

Dubai

Alla scoperta della città che dal deserto si è proiettata al futuro, città di contrasti, dove il mondo arabo incontra l’occidente, dove il libro dei record viene riscritto ogni pochi mesi. Escursione alla capitale Abu Dhabi, in versione family.

Passeggiate a dorso di cammello, incontri con gli squali, montagne russe e zombie virtuali: ecco le migliori attività di Dubai a misura di bambino.

Giappone – Tokyo

La tradizione degli antichi guerrieri, i parchi con gli animali, una cultura da scoprire e tanto buon cibo da assaggiare: il Giappone, patria di cartoni animati e videogiochi ipertecnologici, è una perfetta stupenda per le famiglie. La patria degli anime, dei robot dei cartoni animati e dei Pokemon non può che essere una meravigliosa meta per viaggiare in famiglia.