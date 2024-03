Gig-tripping, la tendenza viaggio per Pasqua e ponti primaverili

Letteralmente “inciampare in un concerto”, termine che ben riassume uno dei trend travel più gettonati del 2024: organizzare un viaggio per partecipare a un evento “programmato” insieme ai propri amici. Non solo musica ma anche sport, cultura, arte e design. Con l’aiuto di Omio, piattaforma di prenotazione viaggi, abbiamo selezionato gli appuntamenti da non perdere questa stagione ascolta articolo

Viaggiare per partecipare a un grande evento. Nei paesi anglosassoni lo chiamano gig-tripping (letteralmente “inciampare in un concerto”), termine che ben riassume uno dei trend più gettonati del 2024: organizzare un viaggio per partecipare a un evento “programmato” insieme ai propri amici. Non solo musica ma anche sport, cultura, arte e design. Tutti motivi validi per preparare lo zaino e partire. Con l’aiuto di Omio, piattaforma di prenotazione viaggi, abbiamo selezionato gli appuntamenti da non perdere questa stagione seguendo la tendenza travel del momento.

Musica Per salutare la stagione sciistica niente di meglio di una settimana di clubbing all’aria aperta circondati dalle cime innevate. Lo Snowbombing è un festival che si svolge dall'8 al 13 aprile nella caratteristica cittadina austriaca di Mayrhofen e prevede in line up artisti techno, house e dub, tra cui Fatboy Slim. A Tallin, in Estonia, lo Jazzkaar (dal 21 al 28 aprile) è considerato tra gli eventi musicali di punta della cultura estone e il più grande festival jazz dei paesi baltici. Il suo hub principale si trova a Telliskivi Creative City, un ex quartiere industriale ora pieno di attività creative, caffè e studi di design in stile bohémien.

JazzKaar a Tallinn, in Estonia

Arte e design Se le ninfee di Monet e i paesaggi di Renoir vi fanno battere il cuore, non potete perdere il Festival Normandia Impressionista, in programma a Rouen, in Francia, dal 22 marzo al 22 settembre. Nel 2024 si celebra anche il 150° anniversario dell’Impressionismo, ragion per cui si prospetta un programma straordinario con la partecipazione di star come David Hockney e Bob Wilson. Per chi ha voglia di immergersi nell'atmosfera stimolante e creativa di Berlino, che si conferma essere una delle città più elettrizzanti nello scenario artistico europeo, due gli eventi imperdibili durante il ponte del 25 aprile e del 1° maggio: il Gallery Weekend, con la partecipazione di 50 gallerie berlinesi, e la Berlin Design Week, la settimana dedicata alle ultime tendenze in fatto di design.



Cultura e folklore La “Semana Santa” (24-31 marzo) trasforma la Spagna in un teatro di feste popolari, celebrazioni religiose, carri allegorici, danze e musica. Le strade delle principali città - a partire da Siviglia - e dei villaggi si animano a festa e diventano una vera occasione di viaggio, anche enogastronomico. Dal 19 aprile al 5 maggio, Monaco e Stoccarda ospitano il Frühlingsfest, conosciuto anche come “l’Oktoberfest primaverile”. Dal 29 aprile al 15 maggio è invece il Budapest Spring Festival ad attirare i turisti in Ungheria: si tratta di una festa popolare che dà il via alla bella stagione rendendo omaggio alla cultura tramite concerti e spettacoli con artisti di strada. Dal 1 al 30 aprile tutti ad Amsterdam per il Festival dei Tulipani mentre dal 20 al 30 aprile a Malta per l'International Fireworks Festival, il Festival Internazionale dei fuochi d’artificio che per 10 giorni colorerà il cielo di La Valletta.

Semana Santa a Siviglia

Sport Viaggio fuori stagione alle Baleari da esplorare in barca a vela, per passione o per sport. Gli appassionati non potranno perdersi la Ruta de la Sal (dal 28 al 30 marzo), una regata che prevede tre percorsi alternativi: l'itinerario Nord che va da Barcellona a Ibiza, l'itinerario Est, da Denia a Ibiza, e quello Ovest che congiunge il porto di Andratx (Maiorca) al porto di Sant Antoni de Portmany (Ibiza). Il 31 marzo l'appuntamento per gli appassionati delle due ruote è in Belgio per il Giro delle Fiandre, una delle gare ciclistiche più affascinanti e storiche al mondo, con un percorso che parte da Anversa e attraversa le più belle località del Paese. Dal 22 aprile al 5 maggio Madrid ospita Mutua Madrid Open, torneo appartenente alle categorie Masters 1000 e WTA 1000 che si svolge nel complesso sportivo multifunzionale La Caja Mágica - letteralmente “La Scatola Magica” - e attira spettatori da tutto il mondo per osservare tennisti e tenniste sfidarsi sulla terra rossa.