Benzina, i prezzi salgono e il bonus per i redditi più bassi è fermo

Secondo l’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la verde e il diesel hanno toccato i massimi da sei mesi. L'instabilità geopolitica, con l'acutizzarsi dei conflitti in Medio Oriente e Ucraina, e i tagli dell’Opec+ spingono il costo alla pompa. Nel frattempo l’agevolazione introdotta dal governo per i possessori della social card “Dedicata a te”, scaduta il 15 marzo, resta in attesa di rinnovo