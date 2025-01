Diesel, decreto su aumento accise in Parlamento: cosa prevede

Introduzione

Dopo l’approvazione lo scorso 15 ottobre, il decreto legislativo sulle accise approda in Commissione Bilancio di Camera e Senato prima del via libera definitivo del Consiglio dei Ministri. Nel frattempo, il governo ragiona sull’allineamento tra il prezzo del gasolio e quello della benzina, misura che potrebbe vedere la luce tramite un decreto ad hoc intorno al 20 gennaio, oppure come emendamento al Dl Milleproroghe