Salario minimo, Bonomi: "Nessun veto da parte di Confindustria"

"Se vogliamo parlare di salario minimo con una soglia minima di 9 euro lordi non è un problema di Confindustria, che va sopra questa soglia". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all’assemblea di Assolombarda . Ad esempio, ha aggiunto Bonomi, "per i metalmeccanici di terzo livello il prezzo è di 11 euro. Da parte nostra non ci sono veti, anzi è una grande sfida". "L'industria - ha aggiunto - non è vero che paga poco ma paga il giusto. Non c'è un veto anzi è una grande sfida ed entriamo nel pieno dei temi".

Conte: "Salario minimo obiettivo lontano, da governo chiusura"

Sul salario minimo è intervenuto oggi anche il leader del M5S Giuseppe Conte. Quello del salario minimo è un obiettivo che "non sembra ancora a portata di mano. Le reazioni che sono arrivate da Meloni e Calderone sono reazioni di chiusura e sono preoccupanti perché è la reazione di chi non vede il problema" ha detto Conte, intervenendo alla Conferenza, 'Inflazione e salari: quali politiche?' presso l'Università di Roma Tre. "Come fa Meloni a dire che non è questo il problema?", ha incalzato il leader M5s. "Trovo contraddittorio - ha proseguito - il ministro Crosetto che commentando la rivolta in Francia dice che bisogna fare qualcosa contro le disuguaglianze. Questo governo non incontra nessuno. Sente solo le notizie dalla Francia e poi continua a incrementare le spese militari".