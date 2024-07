Introduzione

Il decreto dello scorso marzo ha anticipato al 2025 l’introduzione del bonus anziani prestazione universale, che sarà erogato in via sperimentale per il biennio 2025/2026 e avrà un valore di 850 euro mensili, sommandosi all’importo dell’assegno di accompagnamento. A beneficiarne saranno tutti gli anziani non autosufficienti con almeno 80 anni d’età e un Isee sociosanitario non superiore a 6mila euro.

Tuttavia, già ora sono attive diverse agevolazioni: molti Comuni prevedono riduzioni del prezzo dei mezzi pubblici, ci sono diverse iniziative che sostengono l’attività sportiva e sono previsti contributi per coloro che hanno un Isee inferiore a 16.215 euro, vivono da soli e decidono di adottare un cane o un gatto proveniente da un canile o da un rifugio. Inoltre, va ricordato come siano presenti esenzioni per determinate fasce di reddito e siano attivi sostegni come l’Assegno di inclusione e l’Assegno sociale per casi di disagio economico.