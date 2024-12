Bonus patente anche nel 2025, chi può richiederlo e come. Cosa sapere

Introduzione

Anche nel 2025 potrà essere richiesto il bonus patente. Il contributo, che può arrivare fino a 2.500 euro, può essere usato per coprire le spese che servono per conseguire le patenti superiori per l’autotrasporto. Per richiederlo c’è tempo, ma è meglio fare in fretta per non rischiare che i fondi a disposizione finiscano