Multe stradali, il Milleproroghe blocca gli aumenti anche nel 2025

Introduzione

Il nuovo testo del decreto, approvato il 9 dicembre dal Consiglio dei ministri e ancora non pubblicato nella Gazzetta ufficiale, fa slittare anche per il 2025 l'aggiornamento biennale all'inflazione delle multe stradali previsto dal Codice della strada. Dunque dopo lo stop alle multe per i no vax è arrivato anche quello al rincaro delle multe stradali, che non si rivaluteranno neanche l’anno prossimo.