Contrasto a evasione, sconti fiscali pagando con carta di credito

Introduzione

L’obbligatorietà del pagamento tracciabile è già in vigore da diversi anni per alcune agevolazioni fiscali. Un esempio sono i bonus edilizi: per avere la detrazione è necessario un bonifico. A partire dal 2020, inoltre, questo stesso sistema va seguito per una serie di spese che danno diritto alla detrazione del 19%. In manovra ci sarà una maggiore tracciabilità delle spese. Per esempio quelle relative all'utilizzo del taxi o quelle di “rappresentanza".

Il Pos dovrà essere collegato al registratore di cassa per allineare quanto incassato ai dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate. Diventerà elettronica la bolla che accompagna le merci in dogana. Secondo il governo queste misure dovrebbero arginare l'evasione fiscale, un problema che in Italia è strutturale ormai da anni. Secondo i dati Istat, nel 2022 il valore dell’economia non osservata è cresciuta. L'economia sommersa (ovvero al netto delle attività illegali) si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro.